Torino, è quasi il baratro: tre gare decisive

In un contesto ambientale complicato per tutte le evoluzioni e gli allarmismi che stanno coinvolgendo il Nord Italia, in casa Torino l’aspetto prettamente sportivo non è certamente fonte di sollievo. Nonostante l’entusiasmo che aveva portato la scelta di affidare la panchina granata a Moreno Longo, la squadra non riesce a cambiare marcia, ed ha inanellato la settima (sei in serie A oltre all’eliminazione in coppa Italia) sconfitta consecutiva in una porzione di campionato da incubo. Il tecnico dei piemontesi ha individuato le prossime tre gare contro Udinese, Parma e Cagliari come quelle decisive per gli obiettivi granata, ed è oggettivamente difficile dargli torto. La qualità della rosa non è rispecchiata dalla povertà di classifica attuale, ed i brutti pensieri devono essere scacciati al più presto attraverso fatti concreti.