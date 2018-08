Torino, ecco il nuovo acquisto Lyanco: a disposizione da fine settembre

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Cinque mesi dopo, il Torino oggi riabbraccia Lyanco. Ieri è partito dal Brasile, in giornata sarà in città: nel pomeriggio sbarcherà al Filadelfia per iniziare la stagione al Toro dopo una lunga serie di infortuni, l’operazione al piede sinistro a San Paolo, la riabilitazione svolta quest’estate in Brasile. Il difensore brasiliano si può considerare un nuovo acquisto: ora si metterà a disposizione di Mazzarri per cominciare la preparazione e, se tutto filerà liscio, per fine settembre potrebbe essere a disposizione.