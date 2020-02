Si è presentato quest'oggi in conferenza stampa Moreno Longo, nuovo allenatore del Torino chiamato dal presidente Urbano Cairo in sostituzione di Walter Mazzarri. Tra le altre cose, il tecnico ha parlato anche dei dettagli del suo contratto: "L'accordo è fino al 30 giugno, lo abbiamo trattato insieme col presidente in maniera serena e poi si affronterà un'eventuale possibilità di prolungamento a seconda di ciò che ci scambieremo a vicenda. La mia priorità non è il futuro, ma il presente: con il lavoro quotidiano mi auguro di garantirmi una possibilità come del resto ci siamo detti".

