Torino, Edera: “Devo migliorare, Mihajlovic è l’allenatore giusto”

Fonte: Torinogranata.it

© foto di Diego Fornero/Torinogranata.it

L’ala destra del Torino, Simone Edera, ha parlato con i giornalisti al termine della partita con il Guingamp. Ecco le sue parole:

Mihajlovic l’altro giorno le ha fatto i complimenti. E’ carico?

“Sono molto carico e volevo ringraziarlo per la fiducia che mi ha dato in nelle due settimane a Bormio. Lo ripagherò allenandomi sempre al cento per cento con dedizione, applicazione, determinazione e umiltà perché questo è alla base di tutto. Voglio anche ringraziarlo per l’opportunità che mi ha dato con il Guingamp e continuerò ad allenarmi con il massimo impegno come ci chiede sempre lui”.

In che cosa crede di dover ancora migliorare?

“In tante cose e penso che questo sia l’allenatore giusto, spero di imparare ancora tanto. Sicuramente devo migliorare nella fase difensiva e in particolare quando la palla ce l’hanno gli avversari”.

Quanto conta per lei un allenatore come Mihajlovic?

“Molto. Questo per me è un momento speciale e ne sono consapevole. Sogno fin da bambino di giocare in prima squadra, avevo esordito un anno e mezzo fa con Ventura e, dopo essere andato una stagione in prestito a Parma dove ho imparato tanto e fatto un anno di sacrifici che mi sono serviti molto, adesso mi gioco le mie carte con mister Mihajlovic”.