© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il prossimo (e anche unico) che saluterà il Torino sarà Simone Edera: quando rientrerà dalle vacanze - sottolinea La Gazzetta dello Sport - l’attaccante prodotto del vivaio granata dovrà valutare le proposte che stanno arrivando in questi giorni (dal Parma al Chievo, dalla Spal all’Udinese), ma ci vorranno ancora un paio di settimane prima di prendere una decisione. Con la sua uscita (via in prestito), il mercato del Toro si chiuderà: dopo gli investimenti estivi (da 62,5 milioni) la società e Mazzarri hanno deciso di non ritoccare un organico già attrezzato per l’obiettivo europeo.