Torino, Edera via a gennaio: c'è il Frosinone in prima fila

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

Simone Edera può lasciare il Torino a gennaio. Fin qui impiegato da Walter Mazzarri solo per 61 minuti, l'attaccante classe '97 - scrive 'Sport Mediaset' - nella prossima finestra di calciomercato quasi certamente verrà ceduto a titolo temporaneo: in pole per la sua acquisizione c'è il Frosinone.