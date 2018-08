Torino, Edera vuole restare: rigettata l'ipotesi Serie C

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Non solo Adem Ljajic e M'Baye Niang, anche Simone Edera potrebbe lasciare il Torino in quest'ultimo giorno di mercato europeo e di Serie C. Ma la volontà dell'attaccante granata è chiara: vuole restare. I vertici granata però, consapevoli che con Walter Mazzarri troverebbe poco spazio, vedrebbero di buon occhio una cessione all'estero per farlo crescere, ma ci sarebbe da trovare la squadra giusta. L'ipotesi Serie C, invece, è stata rigettata dal giocatore stesso, che preferirebbe giocarsela in granata. A riportarlo è Tuttosport.