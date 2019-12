© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Tante assenze in attacco per Walter Mazzarri, allenatore del Torino che contro la Fiorentina avrà le scelte praticamente obbligate. In conferenza stampa, il tecnico ha parlato così in vista della gara coi viola: "Devo dare fiducia a chi è a disposizione, non mi sono mai giustificato per le assenze. Ce ne saranno 11 più 3, abbiamo lavorato bene sotto tutti i punti di vista e i ragazzi hanno risposto alla grande. Spero sempre di fare un gol più dell'avversario: anche se lo fa Sirigu va bene (ride, ndr)".