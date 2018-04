Torino, emissario a Marsiglia per seguire Sarr e Ocampos

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'edizione odierna di Tuttosport aggiorna la situazione legata al mercato del Torino, in quanto un emissario del ds Petrachi ha seguito il Marsiglia per la terza volta consecutiva. Nel mirino granata ci sono Bouna Sarr e Lucas Ocampos, rispettivamente terzino o esterno offensivo e attaccante in forza alla formazione di Rudi Garcia. Sarr ieri ha siglato il momentaneo 2-1 del Marsiglia contro il Lipsia al 9', in occasione della gara terminata 5-2 e valida per il ritorno dei quarti di Europa League, mentre Ocampos è entrato al 63' al posto di Florian Thauvin.