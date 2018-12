Torino-Empoli, le formazioni: Mazzarri lancia Iago-Zaza-Belotti

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Torino per balzare improvvisamente in zona Europa, l’Empoli per provare a scavare un solco ancora più profondo con la zone calda. Allo Stadio Olimpico Grande Torino i granata e gli azzurri proveranno a conquistare i 3 punti per avvicinarsi ai rispettivi obiettivi.

Per farlo, mister Mazzarri cala il tris d’assi schierando contemporaneamente dal primo minuto Iago Falque, Zaza e Belotti e sacrificando Meité a centrocampo. Dall’altra parte l’Empoli di Iachini schierato in campo con il 3-5-2: sulla sinistra out Pasqual, gioca Antonelli, ma la vera sorpresa è nei due davanti dove al fianco di Caputo ci sarà Mraz e non La Gumina.

Queste le formazioni ufficiali della sfida delle 18:

Torino (): Ichazo; Izzo, Nkoulou, Moretti; De Silvestri, Rincon, Baselli, Ola Aina; Iago Falque; Zaza, Belotti.

Empoli (3-5-2): Provedel; Veseli, Silvestre, Maietta; Di Lorenzo, Krunic, Bennacer, Traore, Antonelli; Mraz, Caputo.