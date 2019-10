© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Una partita quadrata, una squadra affidabile, novanta minuti da Mazzarri. Nel bene e nel male. Regolarità senza acuti, ma con il sapore soddisfacente di avere costretto al pareggio e guadagnato un punto con una delle tre squadre più forti del campionato. Contro il Napoli il tecnico di San Vincenzo si lascia ispirare dalla fame di rivalsa di Simone Verdi, insistendo sulla scelta fino a due minuti dalla fine e senza cambiare carte in tavola che stavano garantendo una gara regolare, ma appunto priva di quello spiraglio di imprevedibilità che avrebbe probabilmente potuto regalare anche il sogno di un colpaccio. Un’audacia che invece non è mancata nella scelta di Lukic, rilanciato dal primo minuto dopo l’infortunio ricevendo in cambio una prestazione di ottimo livello. Insomma una duplice possibile interpretazione per una domenica indubitabilmente positiva ma che non entusiasma fino in fondo.