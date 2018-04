Torino, Falqué al 45': "Primo tempo bellissimo, ci stiamo divertendo"

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Queste le dichiarazioni di Iago Falque, attaccante del Torino, ai microfoni di Sky Sport al termine del primo tempo della sfida con il Crotone in cui lo spagnolo ha anche firmato la rete del raddoppio. "Ci stiamo divertendo facendo un primo tempo bellissimo. Continuiamo così perchè queste gare danno fiducia, ci sono state anche altre partite in cui non siamo riusciti ad imporci. Adesso dobbiamo proseguire così".