© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Iago Falque (28) potrebbe salutare il Torino, ma l'addio dell'ex Genoa e Roma alla formazione di Walter Mazzarri è tutt'altro che scontato. Il motivo è semplice: il Siviglia vorrebbe riportare lo spagnolo in patria, ma i granata in caso di permanenza potrebbero pensare al rinnovo contrattuale. Il club andaluso, scrive Tuttosport, prova a ingolosire il club di Urbano Cairo con la formula del prestito con riscatto obbligatorio nel 2019 a cifre prefissate. Se davvero il club granata potrà esaminare una proposta di tal genere, a cifre superiori ai 15 milioni fin qui evocati, allora la trattativa potrebbe anche muovere dei passi in avanti. Se Iago dovesse restare a Torino, invece, il club granata può spingere per il rinnovo fino al 2022, se non addirittura fino al 2023 con ingaggio ovviamente migliorato.