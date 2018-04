Torino, Falque: "Voglio finire alla grande questa stagione"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Iago Falque, attaccante del Torino, è intervenuto prima del match contro il Milan. Ecco le sue parole ai microfoni di Premium Sport:

Stai vivendo un gran momento: cosa si prova ad essere insostituibile?

"Sono contento di come sta andando, ringrazio il mister. Mancano sei giornate al termine, voglio finire alla grande. Oggi è una partita molto importante".

Questa sarà una finale anche per voi?

"Sì, diciamo che anche per noi. Abbiamo lasciato troppi punti per strada, ma possiamo ancora arrivare in Europa League".