© foto di Daniele Buffa/Image Sport

La ricerca di un attaccante da parte del Torino sembra prescindere la possibilità che Zaza possa effettivamente dire addio al club granata. Sull’attaccante lucano, infatti, è forte la spinta del Villarreal che però non ha ancora concretizzato una proposta per Urbano Cairo. Intanto il club piemontese si sta cautelando monitorando alcune delle possibilità offerte in Italia ed in Europa. Un nome plausibile è quello di Favilli, seguito con attenzione anche dalla Spal, l’altro che andrebbe potenzialmente anche a sostituire Iago Falque alla bisogna, è quello di Emre Mor attualmente al Galatasaray ma di proprietà del Celta di Vigo. Opzioni in divenire e che non riguarderanno però la difesa, laddove il richiestissimo Lyanco è stato di fatto dichiarato incedibile, in attesa di riscontri sul campo nell’immediato che possano scacciare anche le voci di possibili rivoluzioni dal punto di vista della panchina.