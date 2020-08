Torino, fase operativa per due colpi in entrata

I primi giorni della settimana entrante rappresentano uno snodo importante per il Torino. Dopo avere concluso là trattativa con il Milan per Rodriguez, da ratificare tra domani e mercoledì, sarà tempo di entrare nella fase operativa anche per la proposta presentata a Lucas Biglia. Il centrocampista sta prendendo tempo nonostante la corte serrata di Giampaolo per il solo anno di contratto che contraddistingue l’offerta del Torino. Il nodo, come svelato da Sportitalia, potrebbe essere rappresentato dall’opzione sulla stagione successiva che allungherebbe la durata del legame tra l’ex rossonero ed il club allenato da Giampaolo. Lavori in corso, con ottime prospettive di riuscita.