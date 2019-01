© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Torino sta per chiudere un importante colpo in prospettiva. Come riporta Sky Sport, il club granata potrebbe ingaggiare il difensore del Barcellona Alejandro Marcos. Classe 2000, il giocatore ha il contratto in scadenza e potrebbe arrivare a parametro zero già in questa finestra di mercato.