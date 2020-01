© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Ventitrè milioni di euro. Questo è quanto il Torino ha in mente d'incassare dalle cessioni di Iago Falque e Simone Zaza. A riportare la notizia è Tuttosport che delinea anche la richiesta economica per ogni singolo giocatore. Zaza, secondo quanto pubblicato, ha una valutazione di 15 milioni di euro, mentre lo spagnolo ex Roma e Genoa una di 8 milioni.