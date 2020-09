Torino, Ferrari scala posizioni per la difesa: incontri in vista per la mediana

vedi letture

E’ un giro di difensori interessante quello che vede il Torino protagonista. I granata sono attivi tanto in entrata quanto in uscita per riuscire a rispondere alle esigenze ed alle richieste del tecnico Marco Giampaolo: si parte da Ferrari, perché il difensore del Sassuolo è primo nella lista dei desideri una volta memorizzata la quasi impossibilità di arrivare al pupillo Andersen del Lione. Interesse concreto anche per due difensori attualmente nella rosa granata: il Bologna lavora per arrivare a Lyanco mentre l’Everton segue con attenzione Bremer. A centrocampo cresce la fiducia per arrivare a Torreira mentre per la giornata di domani è previsto un nuovo incontro con gli agenti del gioiello del Lech Poznan Marchwinski. Nonostante la folta concorrenza in casa Torino c’è la convinzione di essersi mossi con l’anticipo necessario per poter usufruire di una posizione di vantaggio.