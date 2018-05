Torino, finale top per Berenguer: lo spagnolo verso la conferma

© foto di Federico Gaetano

L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport fa il punto della situazione su Alex Berenguer, uno dei più positivi del finale di stagione del Torino. La prima stagione italiana dell'ex OSasuna - si legge - si può raccogliere in numeri lusinghieri: 25 presenze totali (22 in Serie A e 3 in Coppa Italia) con 2 gol e tre assist. Ma Berenguer è andato a mille anche fra dicembre e gennaio, mentre a inizio primavera è stato frenato da qualche acciacco. Protagonista del colpaccio estivo granata, che lo aveva soffiato sul filo di lana al Napoli, l’esterno ha studiato in silenzio il nuovo ambiente e ha messo in mostra le sue doti da giocatore eclettico. Berenguer, infatti, sa giocare anche da esterno basso: anche questa caratteristica potrebbe indurre Mazzarri a spingere per la sua conferma.