Torino, Fofana ha il gradimento di Longo. Sarà assalto se il tecnico dovesse rimanere

Moreno Longo, in caso di salvezza e di riconferma, chiederà a Cairo e Bava di acquistare Seko Fofana, centrocampista dell'Udinese. La cifra ipotizzata da Tuttosport per il trasferimento sarebbe di 12-15 milioni, per far arrivare in granata un obiettivo di lungo corso. Sembrava che a gennaio la trattativa potesse concludersi visto che ai friulani piacevano Edera e Parigini ma non si trovò l’accordo sulla contropartita economica che Cairo avrebbe dovuto versare