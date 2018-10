Torino-Frosinone 1-0 all'intervallo. Decide per ora una prodezza di Rincon

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Meritato vantaggio per il Torino dopo i primi 45' contro il Frosinone. Decide una botta dalla distanza di Tomas Rincon al 20' su splendido velo di Simone Zaza. Mazzarri rispolvera l'ex Valencia dal primo minuto dopo la sua rete decisiva contro il Chievo. Ecco quindi un 3-5-2 che lascia in panchina Soriano ed Edera, titolari nell'ultimo incontro per lasciar spazio a Baselli a centrocampo. L'ex Moreno Longo si gioca la carta Ciofani per un Perica ben al di sotto delle aspettative in questo inizio di stagione. Nonostante il tentativo i ciociari non riescono mai a tirare in porta, anzi: i primi minuti sono un assedio granata e Belotti ha la palla dell'1-0 dopo 7 minuti, ma trova il palo. Gli sforzi vengono premiati al 20' con la già citata rete di Rincon. Solo allora il Frosinone trova la forza di spingersi in avanti, anche se la manovra si rivela sterile.