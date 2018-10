Torino-Frosinone 2-2 al 65'. Gol di Ciano, in 7' i ciociari recuperano 2 reti

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Incredibile a Torino: Camillo Ciano pareggia i conti per il Frosinone al 64'. Splendido cross di Campbell dalla destra, velo di Ciofani che si porta via anche Izzo e Ciano di testa batte Sirigu: in sette minuti i ciociari recuperano due reti, in sette minuti i ciociari segnano più reti che in tutto il campionato.