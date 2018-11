Torino, Frustalupi: "Meritavamo di vincere, Cragno ci ha negato vittoria"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il vice allenatore del Torino, Nicolò Frustalupi, a Sky Sport, dopo il pari ottenuto contro il Cagliari. Queste le sue parole: "Mazzarri? Ancora non l'ho sentito. Credo che sia contento della prestazione della squadra. Meritavamo di vincerla. Tutti avremmo preferito una vittoria, ma è stato bravo Cragno. Peccato, perché potevamo far meglio. Qui a Cagliari non era facile, nessuno è riuscito a vincere. Qualche cross potevamo farlo diversamente, ma ormai è andata. Belotti, Iago e Zaza insieme? Beh, dipende se la squadra li regge. E' necessario che tutti stiano bene e diano il massimo. Baselli? Credo che sia una botta, vediamo domani con gli esami. Soriano? Può giocare in tanti ruoli, è eclettico. Per me può fare una buona gara. Europa? Guardiamo gara dopo gara, la classifica è corta. Ora sotto con il Genoa".