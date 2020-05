Torino, Gagliardini è un obiettivo

vedi letture

In chiave Torino si parla molto di mercato interno alla serie A. Dopo i nomi snocciolati nelle ultime settimane, il profilo che viene rilanciato è ancora quello di Roberto Gagliardini. Il centrocampista dell’Inter è infatti un obiettivo dei granata che potrebbero inserire l’ex atalantino nei discorsi che verranno intrapresi con i meneghini rispetto al possibile affare Izzo, che piace da tempo ad Antonio Conte. Del resto, come ribadito da Tuttosport, il centrocampista italiano non è nella lista degli incredibili nerazzurri, e la prospettiva di un addio potrebbe essere presa in considerazione da Marotta ed Ausilio. Il Torino ci spera, e sta iniziando a lavorarci.