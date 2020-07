Torino-Genoa 1-0 al 45', Bremer croce e delizia: granata in vantaggio

Si è da poco concluso il primo tempo di Torino-Genoa. Al termine dei primi 45 minuti il punteggio è di 1-0 in favore dei granata grazie alla rete di Bremer.

Le scelte iniziali - Il Torino cambia soltanto due uomini rispetto all'ultima uscita. Sorprende l'esclusione in difesa di Izzo, in panchina con Lyanco in difesa. L'altra novità è l'inserimento di Verdi al posto di Aina per un 3-4-3 molto offensivo. Anche Nicola cambia solo due uomini rispetto alla gara di domenica contro la Spal. In difesa confermato Zapata, era in ballottaggio con Soumaro. A sinistra a centrocampo c'è Barreca e non Cassata, mentre davanti Sanabria vince il ballottaggio con Pandev per affiancare Pinamonti.

Pinamonti sfiora subito il gol - La prima, grande, occasione della partita è per il Genoa, con Pinamonti che sfiora subito il gol. Falque arriva sul fondo a destra, cross arretrato per Pinamonti che calcia in diagonale di prima intenzione: Sirigu respinge, poi Schone non riesce a ribattere in rete.

Bremer si divora il gol - Il Torino ha una colossale occasione per passare in vantaggio con Bremer, l'uomo che aveva deciso la gara dell'andata. Il centrale, sugli sviluppi di un corner, sfugge alla marcatura di Zapata e riesce a colpire di testa da posizione ravvicinata. Il pallone però finisce a lato della porta difesa da Perin.

Bremer si fa perdonare - Dopo l'errore, Bremer si fa perdonare e trova la rete del vantaggio granata. Calcio d'angolo battuto da Verdi, il centrale si libera della marcatura di Biraschi e di testa batte Perin.