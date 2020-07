Torino-Genoa 2-0, i granata trovano il raddoppio con una magia di Lukic

Il Torino raddoppia, a segno Lukic! Primo gol in campionato per il serbo! Grande giocata di Belotti, che scappa in contropiede, arriva al limite dell'area, sterza e con la punta del piede appoggia per Lukic. Il centrocampista prende la mira e trova l'angolino, nulla da fare per Perin.