Torino-Genoa 3-0, Belotti da record, settima rete consecutiva. ;ale la difesa del Grifone

Torino

Sirigu 7 - Subito una super Parata sulla bella conclusione di Pinamonti. Si ripete ad inizio ripresa con un triplo intervento: la parata su Schone è da applausi.

Lyanco 6 - Buona gara in difesa, ma l'ammonizione costringe Longo al cambio per non correre rischi. (Dal 61' Izzo 6 - Entra bene in partita, difende con ordine.)

Nkoulou 7 - Il migliore del reparto arretrato del Torino. Gioca sempre in anticipo, domina sulla palle alte.

Bremer 6,5 - Prima si divora il gol del vantaggio, poi si riscatta e trova la rete. Mattatore del Genoa, a segno sia all'andata che al ritorno.

De Silvestri 6 - Meglio quando c'è da coprire, spinge poco sulla sua fascia di competenza.

Rincón 6 - Solita gara di sostanza in mezzo al campo per il General.

Meïté 6,5 - Tanta corsa, lotta su ogni pallone. Fa da raccordo fra difesa e attacco.

Ansaldi 6 - Non al meglio della condizione fisica, ma stringe i denti e gioca una buona partita. Longo lo richiama in panchina nella ripresa. (Dal 67' Ola Aina 6 - Entra bene in partita, tanta corsa sulla fascia.)

Verdi 5,5 - Sempre pericoloso quando calcia dalla bandierina. Suo l'assist vincente per il colpo di testa di Verdi. L'assist, di fatto, è l'unica cosa buona della gara. (Dal 67' Lukic 7 - Dopo 10 minuti dal suo ingresso trova un gol pesantissimo, il primo in questo campionato: la palla finisce sotto l'incrocio dei pali.)

Belotti 7,5 - Lavora tantissimo per la squadra. Tiene alto il Torino, fa a sportellate con i difensori del Genoa. L'assist per Lukic è il simbolo della sua caparbietà. Nel finale si inventa un gol pazzesco, settima rete consecutiva per il Gallo. (Dal 90' Singo S.V)

Zaza 5 - Non si rende mai pericoloso. Nella ripresa è decisamente troppo nervoso.

Moreno Longo 7 - Il suo Toro vince la partita più importante ed ipoteca la salvezza. Ottimo l'ingresso di Lukic, che di fatto mette in ginocchio il Genoa con la sua rete.

Genoa

Perin 5,5 - Costretto a raccogliere il pallone dalla rete per tre volte, ma non ha colpe evidenti.

Biraschi 5 - Perde Bremer in occasione del gol del vantaggio del Torino. Nel finale del primo tempo si fa rubare il pallone da Belotti al limite dell'area. Per sua fortuna il Gallo sbaglia il controllo, favorendo il recupero di Perin. (Dal 75' Ghiglione S.V)

Zapata 5 - In difficoltà sulle palle inattive: lascia scappare Bremer sugli sviluppi di un corner, per sua fortuna il centrale non trova la rete.

Goldaniga 5 - Probabilmente questa notte avrà un incubo chiamato Belotti. In difficoltà per tutta la gara, si arrende nel finale quando il Gallo trova un super gol.

Masiello 5 - Di mette tutta la sua esperienza, ma non basta. Qualche errore di troppo e un cartellino giallo preso dopo 23 minuti che di fatto ne ha compromesso la gara.

Falqué 6 - Nel primo tempo l'ex Toro è sicuramente il migliore dei suoi, con un paio di accelerazioni ed alcuni spunti interessanti. Cala vistosamente nella ripresa. (Dal 67' Destro 5,5) - Ha pochissimi palloni giocabili. Ci mette l'impegno, ma è ancora il lontano parente del giovane Destro che segnava con costanza.

Behrami 5 - Perde troppi palloni in mezzo al campo. Ci prova anche dalla distanza, con risultati pessimi.

Schöne 6 - L'ex Ajax prova a dettare i tempi di gioco. Lo fa con la sua qualità, ma predica nel deserto. (Dal 75' Lerager S.V

Barreca 5,5 -Resta troppo basso, Nicola da lui vuole più spinta sulla fascia. (Dal 59' Criscito 5,5 - Prova a mettere in difficoltà i granata con il suo mancino su palla inattiva, con scarsi risultati. )

Pinamonti 5 - Impegna subito Sirigu con un bel diagonale dopo una manciata di minuti, ottima parata del portiere granata. È l'unico squillo della gara.

Sanabria 5 - Si vede pochissimo in attacco, mai nel vivo dell'azione.(Dal 59' Pandev 5 - Non riesce a cambiare l'andamento della gara. Troppo nervoso, il Genoa ha bisogno del miglior Pandev per salvarsi.)

Davide Nicola 5 - Lascia fuori Criscito e Pandev per preservarli in vista della sfida con il Lecce. La difesa va in affanno sulle palle inattive, anche i cambi non portano i risultati sperati.