Il Torino e il Genoa sono al tavolo per parlare di un'operazione che porterebbe Christian Kouamé in granata e, di riflesso, Samuel Gustafson in rossoblù. Sky Sport fa sapere che non sarebbe uno scambio alla pari, ma con conguaglio a favore del grifone.

La valutazione. Da capire l'offerta granata per l'attaccante e quanto verrà valutato il centrocampista svedese. Per il Toro vale cinque milioni di euro, troppi secondo il Genoa che vorrebbe dunque monetizzare di più.