Torino-Genoa, le formazioni ufficiali: tridente per Mazzarri, c'è Sandro

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Tridente pesante per Walter Mazzarri, che schiera dal primo minuto Iago Falque, Belotti e Zaza. Difesa a 3 con Izzo, Nkoulou e Djidji, Meité e Rincon agiranno a centrocampo. Ivan Juric, squalificato e sostituito da Roberto Murgita, sceglie il 3-5-2, con Romulo e Lazovic sulle corsie laterali e Kouamé accanto al bomber Piatek davanti. In difesa c'è Romero, Sandro in cabina di regia.

Torino (3-4-3): Sirigu; Izzo, Nkoulou, Djidji; De Silvestri, Rincon, Meite, Ansaldi; Falque, Belotti, Zaza.

Genoa (3-5-2): Radu; Romero, Biraschi, Criscito; Romulo, Bessa, Sandro, Hiljemark, Lazovic; Piatek, Kouamé.