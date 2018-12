Torino-Genoa, Piatek più di Belotti. Ma tra difese non c'è confronto

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Krzysztof Piatek da Dzierzoniow ha segnato, nella sua prima stagione in Italia, una media di una rete ogni ottantaquattro minuti giocati. Comprende anche il poker in Coppa Italia ma riducendo il cerchio solo alla Serie A, la media è altrettanto straordinaria di uno ogni centoundici. Andrea Belotti, fu Mister 100 Milioni, è ben dietro. Una ogni duecentocinque e, considerando solo la A, una ogni duecentottantacinque. Dieci reti a quattro, sebbene i granata siano a +3 dalla formazione ligure. Il problema per il Genoa, infatti, è proprio il rendimento degli altri in attacco: 18 reti totali, 10 del solo Piatek, segno che se per il polacco sta funzionando tutto alla grande, per gli altri vale la regola contraria. Soltanto diciassette reti totali per il Torino, score non certo tra i migliori della A, per adesso la differenza la stanno facendo le difese. Quindici le reti subite dal Torino. Ben ventisette quelle patite dal Genoa. Piatek batte Belotti. Ma, per adesso, i Granata hanno numeri superiori al Grifone.