Torino, Giampaolo: "Abbiamo l'acqua alla gola, nessuna distrazione. Belotti? Ci sarà"

vedi letture

Dopo la vittoria contro il Genoa, il Torino cerca altre risposte dalla sfida di domani contro il Crotone. Il tecnico granata, Marco Giampaolo, ha risposto alle domande dei giornalisti attraverso il canale tematico Torino Channel.

Dovete dare continuità al successo di Genova.

“E’ l’auspicio di tutti: siamo in crescita, anche se non sempre le prestazioni ci hanno portato punti. Siamo sempre in affanno, in una zona di classifica paludosa e con l’acqua alla gola. Non possiamo permetterci distrazioni”.

Come stanno Belotti, Bremer e Bonazzoli?

“Sono disponibili, anche se per noi sarà la quinta partita e qualcuno ha qualche acciacco. E’ normale che per il recupero hanno fatto un lavoro differenziato, ma sono disponibili. A Genova l’abbiamo vinta in 23 e poi in 16, non so quale sia la formazione da premiare (ride, ndr). Non c’è un undici tipo, ma una squadra affidabile. Giocheranno i primi undici e poi con cinque sostituzioni posso stravolgerla al 50%”.

Quali corde ha toccato nel gruppo?

“Ho detto tante cose, in primis ho presentato la partita che sarà molto difficile. La classifica del Crotone è bugiarda: conoscevo poco questa squadra, ho guardato qualche partita anche dell’anno scorso, e ha idee e sa cosa deve fare in campo. Loro hanno avuto la settimana tipo, noi abbiamo avuto poco tempo per prepararla”.

Qual è la mossa che più la soddisfa nel suo Toro?

“Singo è un giovane, non c’è da andare orgogliosi di niente. Ma dobbiamo aspettare altre verifiche: vinci ed è tutto a posto, perdi e c’è scoramento. Bisogna avere la capacità di fotocopiare un certo tipo di prestazione nel tempo. Ci sono 38 partite, dobbiamo farle al meglio, cercando di avvicinarsi il più possibile al 100%”.

Qual è la partita che più le è piaciuta?

“E’ quella che dovremmo giocare domani. E’ una gara importante, non dobbiamo dimenticare che siamo lì sotto. Dobbiamo dare continuità: è importante quella che dobbiamo giocare, non quelle che abbiamo giocato. Domani ricorre l’anniversario di Ferrini: è stato l’emblema dell’attaccamento alla maglia. Bisogna onorare la maglia, è un altro motivo di importanza della sfida”.

Ha ringiovanito la squadra e siete decollati: ci saranno altri giovani?

“Non siamo decollati, siamo ancora per terra. I dettagli spostano classifiche e umori, anche se non guardo la carta d’identità dei giocatori. Tutti possono migliorare lavorando bene o peggiorare lavorando male. Non ho paura di far giocare un ventenne, non dipende dall’età ma da come ti approcci e da come lavori quotidianamente. I risultati si ottengono nel tempo”.

Su cosa siete più indietro e più avanti?

“Vedo applicazione e attenzione, la squadra è attaccata a ciò che fa. Ma dobbiamo migliorare i dettagli e le finezze, oltre a doverci scrollare di dosso la polvere che ogni tanto ritroviamo”.

Dove potete arrivare?

“Potevamo avere qualche punto in più, ma non li abbiamo perché evidentemente abbiamo sbagliato qualcosa. Non so dove possiamo arrivare, ma sono convinto che attraverso l’applicazione costante si può andare oltre a quelle che possono essere le possibilità della squadra”.

Può esserci turnover in attacco?

“Zaza e Millico vengono da venti giorni di divano: li ho recuperati dal Covid, ma non conosco bene le loro condizioni fisiche. Non ci conto in questo momento, ma nei prossimi 15 giorni potranno tornare competitivi”.

Come mai tre cambi insieme a Genova al 53’?

“E’ stata una scelta per gestire le risorse fisiche e mentali: abbiamo dati su ogni giocatore e sul dispendio energetico di ognuno, teniamo in considerazione anche il carico psicologico. Bisognava gestire le risorse. Vorrei sempre fare i cinque cambi: più possiamo far ruotare i giocatori, più siamo forti. Questa affidabilità va cercata nel tempo, i cinque cambi spostano gli equilibri e noi dobbiamo essere competitivi con 16 calciatori. E’ un aspetto determinante. E’ per questo che sono tutti importanti, non c’è più il calcio degli undici titolari e basta”.

Ha visto più sereno Sirigu?

“Sono stato frainteso quando ho detto che aveva preso quattro tiri e quattro gol. Parlavo della percentuale di occasioni dell’avversario, non per responsabilità sua: non eravamo stato fortunatissimi. E’ un professionista di alto livello, può attraversare qualche periodo ma i valori restano. Ha la forza e lo spessore per venire fuori da situazioni particolari, altrimenti sarebbe caduto prima. Non deve dimostrare niente a nessuno, deve solo lavorare bene. Ho sempre detto che si possono commettere gli errori, ma è importante come reagisci. E lui lavora bene, ma ha la forza per uscirne. Ma l’ho visto meglio, è un portiere dalle spalle larghe”.

In attacco avete trovato un equilibrio con Lukic, Verdi e Belotti?

“Lo abbiamo trovato giocando, ma in rosa abbiamo anche altri attaccanti. Io voglio mettere attaccanti quando faccio sostituzioni, non difensori. Perché dobbiamo difendere lontano dalla porta e avere un pensiero offensivo. In queste partite abbiamo trovato questo equilibrio, ma si può anche utilizzare interpreti diversi purché tutti diano lo stesso rendimento senza perdere riferimenti”.

Siete in crescita, ma c’è la pausa: preferiva continuare a giocare?

“Avrei preferito la pausa ma con tutti i giocatori a disposizione. Ne perdo dieci, tra nazionali e infrasettimanali ho lavorato poco. Egoisticamente direi così”.