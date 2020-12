Torino, Giampaolo: "Abbiamo perso per dettagli, al primo errore subiamo gol"

vedi letture

Il tecnico del Torino Marco Giampaolo è intervenuto al termine del match perso contro la Juventus ai microfoni di Sky Sport: "Di questo abbiamo già parlato, non posso commentare ciò che è stato nelle gare precedenti. Abbiamo perso per dettagli, complessivamente l’abbiamo giocata come dovevamo giocarla, visto anche il momento".

Dettagli su Cuadrado?

"No, su tutto. È stato un errore dietro l’altro. Siamo stati disuniti, abbiamo perso per dettagli. Abbiamo fatto tutto bene, ma poi al primo errore subiamo gol".

Cosa è successo con Zaza?

"Non voleva uscire, ma fa parte dell’adrenalina della partita. Mi arrabbio, ma poi finisce lì. Se abbiamo commesso qualche errore è stato fatto sul recupero palla. Se la dai agli avversari fai solo non possesso".

Il cambio modulo?

"I ragazzi adattano la linea a 5 come se fossero a quattro, poi io sono stato via 20 giorni. Non ho visto una squadra in difficoltà. Abbiamo dati ottimi, ma abbiamo una percentuale di gol subiti troppo alta rispetto ai tiri in porta. Oggi siamo stati tosti, ma poi perdiamo la partita per una virgola. Non essendo una squadra di palleggio ho bisogno di profondità. Devo uscire dalla pressione con un uno-due, Lukic è un giocatore di ripartenza. Devo assecondare le caratteristiche del Toro. Fino a quando abbiamo avuto energie siamo stati bravi".