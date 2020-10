Torino, Giampaolo alla squadra: "Tutti avrete una possibilità. E gli scontenti, via a gennaio"

vedi letture

Approfittando della pausa per le nazionali, il tecnico del Torino Marco Giampaolo ha parlato così alla squadra per chiarire il proprio pensiero dopo la fine del mercato: "Tutti avrete la possibilità di giocare, il campionato è lungo, ci sono i cambi, impegnatevi con determinazione. E chi non sarà soddisfatto e gennaio potrà trovare un’altra sistemazione". L’allenatore, evidenzia Tuttosport, ha voluto subito chiarire la situazione senza perdere tempo, in attesa di avere il resto dei granata in giro per il mondo impegnati con le rispettive Nazionali.