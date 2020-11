Torino, Giampaolo: "Col Crotone risultato che ci non deve far recriminare o perdere fiducia"

Il tecnico del Torino Marco Giampaolo ha commentato ai microfoni di Torino Channel il match pareggiato oggi per 0-0 contro il Crotone: “Avevo visto diverse partite dell’avversario, conosco bene il Crotone - ha esordito -. Conoscevo anche le condizioni con le quali ci siamo arrivati noi e quali erano le difficoltà della gara. Ma questo non è un risultato che ci deve far recriminare o perdere fiducia. Quella l’avremmo dovuta perdere in altre partite, quando avevamo il risultato in mano e l’abbiamo buttato. Questa gara i ragazzi l’hanno giocata con responsabilità, pur con delle difficoltà. Il Crotone stava meglio di noi sul piano fisico, erano più rapidi, più svelti, più veloci e con le idee chiare. Hanno preparato bene la partita. Il Toro ha avuto il merito di non perdere le distanze, di fare una partita intelligente”.