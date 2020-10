Torino, Giampaolo: "Futuro? Mi hanno rassicurato tutti, non vedo nessun nervosismo"

Marco Giampaolo, allenatore del Torino, ha commentato così il 3-3 nella sfida col Sassuolo. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Con il Sassuolo ci giochi male perché è una squadra che un gran palleggio. Se non sei ordinato perdi per strada centimetri e spazi. Il Toro ha fatto una partita con fede, mi è piaciuto per questo: la prestazione è stata importante, mi dispiace per la mia squadra. Abbiamo bisogno di risultati per avere credibilità e per credere in ciò che facciamo. Belotti ha fatto una gran partita, forse abbiamo sprecato troppo".

Giampaolo ha ritrovato il suo Torino?

"In quel momento ho ritenuto necessario passare a tre. Ho fatto questa scelta, ma in futuro cercherò di farla sempre meno".

Potevate segnare di più stasera.

"Siamo stati bravi a trovare quelle mezze misure, il Sassuolo è una squadra che cerca la superiorità numerica. È stata una partita di strategia, sono tre giorni che la prepariamo in questo modo, poi i giocatori fanno sempre la differenza".

La società le ha dato rassicurazioni?

"Quando ci siamo accordati è stata la prima cosa che ho detto: io ho queste caratteristiche. se non va bene lasciamo perdere. Mi hanno dato rassicurazioni, non ho notato nessun tipo di nervosismo. Lo sanno tutti, anche i calciatori: so che il tempo può essere una definizione astratta, ma io sono questo e non so prendere scorciatoie. Il metro di misura restano i calciatori, il loro impegno: quella di stasera è una dimostrazione di fedeltà".

Come stanno rispondendo i giocatori della fase difensiva?

"Alcune volte sono a metà strada. Pensare a una copertura dello spazio anziché a una marcatura è differente. Erano abituati ad altro. Ci arriveremo anche con l'aiuto dei risultati".