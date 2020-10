Torino, Giampaolo: "Il mercato? Il club ha fatto il massimo che si poteva fare"

Intervistato da Torino Channel alla vigilia del match contro il Cagliari, il tecnico granata Marco Giampaolo ha presentato così la sfida: “Il mercato? Il club ha fatto il massimo di quello che si poteva fare, il mercato non fila sempre liscio come si vorrebbe o come sono i tuoi pensieri, io sono sempre contento dei calciatori che alleno e non di quelli che non ho e avrei potuto avere. Voglio costruire qualcosa di positivo con quello che ho. La rosa è numericamente giusta, ora tocca a noi”, ha concluso.

Qui l'intervento completo.