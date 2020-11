Torino, Giampaolo in bilico: confronto negli spogliatoi dopo il ko con la Lazio

Ore difficili per Marco Giampaolo. Il tecnico del Torino, dopo il ko contro la Lazio, è uscito scuro in volto: negli spogliatoi c'è stato un confronto per capire quale sarà il futuro dell'allenatore granata. Al momento Belotti e compagni devono ancora trovare la prima vittoria in campionato. A riportarlo è DAZN.