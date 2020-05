Torino, Giampaolo la prima scelta per la panchina: Juric l'alternativa

vedi letture

In casa Torino si pensa già al futuro. Moreno Longo è in scadenza. E Cairo, d’intesa con Vagnati, sta già valutando profili alternativi, per la prossima stagione. Come si legge sulle pagine di Tuttosport non c'è solo l'ex tecnico della SPAL Leonardo Semplici sul taccuino dei granata: piace Ivan Juric, tecnico dell'Hellas delle meraviglie di questa stagione. Il tecnico è in scadenza a giugno, ma con un’opzione di rinnovo in caso di salvezza. E su di lui, comunque, da più tempo si muove la Fiorentina. Ma soprattutto ha preso il volo (in ottica granata) Marco Giampaolo: ex allenatore del Milan, sotto contratto col Diavolo fino al 2021 (2 milioni netti a stagione). E i nuovi vertici del Torino hanno già la proposta pronta per Giampaolo, considerato al momento la prima scelta: un bel biennale, fino al 2022.