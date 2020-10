Torino, Giampaolo: "Lukic mi è piaciuto molto come trequartista. Ci manca solo metodo"

vedi letture

L'allenatore del Torino, Marco Giampaolo, ha analizzato così in conferenza stampa la sconfitta odierna col Cagliari: "Quando perdi e subisci tre gol, significa che hai commesso qualche errore. Dobbiamo riuscire a saltare il fosso tra il pensiero collettivo e il pensiero individuale: serve che tutta la squadra pensi in modo univoco in tutti i suoi elementi. Oggi ci manca soprattutto la continuità nel lavoro. Non siamo arrivati pronti all'esordio in campionato, abbiamo saltato la terza partita, siamo stati fermi 20 giorni e poi abbiamo perso 15 giorni i nazionali. Magari saremmo stati battuti comunque sia con la Fiorentina che con l'Atalanta che col Cagliari, non voglio trovare alibi. Dico solo che abbiamo bisogno di metodo e di ripetitività. Lukic trequartista? Mi è piaciuto molto. Lo avevo già provato lì prima che venisse convocato in Nazionale. Il ragazzo stesso mi ha detto che aveva già giocato qualche partita in quel ruolo. È chiaro che deve prendere dimestichezza, ma sul primo gol per esempio è stato bravissimo".