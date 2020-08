Torino, Giampaolo: "Mai giocato coi cinque a centrocampo, dobbiamo capire chi è funzionale"

Marco Giampaolo, oggi presentato come nuovo tecnico del Torino, analizza il mercato della società in relazione a chi già veste la maglia granata: "Stiamo parlando di quali possano essere i giocatori più funzionali. Dobbiamo capire quali calciatori possano ricoprire diversi ruoli: io gioco a quattro in difesa e non ho mai giocato con i quinti a centrocampo. I giocatori che ho già? Li devo ancora conoscere. Conosco le difficoltà del mercato, è stata una stagione anomala e anche quella comincerà sarà così. Partiremo in seconda fila rispetto ad altri, noi dobbiamo ripensare a tante cose. E queste saranno le principali difficoltà".