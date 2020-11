Torino, Giampaolo: "Non dirò niente alla squadra, serve l'esorcista"

Marco Giampaolo, allenatore del Torino, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel post partita ai microfoni di Dazn: "È stata una follia assoluta. Non è possibile perdere una partita cosi al 90' sul 3-2, è soltanto gestione mentale di quei momenti lì. Nelle ultime tre partite abbiamo fatto dieci gol e raccolto un punto. Non c'è giustificazione, è una follia assoluta. Non so se sia disattenzione, ma capire il momento. La squadra l'ha fatta bene la partita, siamo in crescita, ma non possiamo regalare punti così, queste sono sconfitte che ti ammazzano, non è giustificabile".

La partita di mercoledì?

"Faccio fatica a pensare alla partita di mercoledì, devo smaltire questa ed è tosta. Quando fai immensi sacrifici per costruirti, lavori punto su punto poi non puoi regalare questo".

Le prossime due gare saranno fondamentali?

"Per noi può essere tutto possibile o impossibile, visto quello che abbiamo sciupato nelle ultime partite, non è scritto da nessuna parte che vinciamo le altre due. La condizione mentale è determinante, questa è una squadra che da gennaio scorso avrà vinto tre partite. Tu costruisci la tua stima un pezzettino alla volta, nelle ultime partite la squadra ha fatto grandi progressi, ma quei punti lì ce li hai in mano ed in qualche modo devi portarli a casa".

Cosa dirà alla squadra?

"Io mi auguro che la squadra sia avvelenata, che non dorma, che abbia voglia di spaccare il mondo, lo stesso sentimento che ho io in questo momento. Non dirò niente ala squadra domani o dopo domani, mercoledì andremo a giocare, ci vuole l'esorcista perché non è possibile".