Torino, Giampaolo non è discussione. Possibile invece un restyling a livello di titolari

Marco Giampaolo non è in discussione, almeno fino a Natale. Nel mirino di Cairo ci sono infatti soprattutto i giocatori, ai quali non verranno concessi più alibi. Secondo il Corriere dello Sport, ora il Toro vuole risposte anche dal punto di vista del senso di appartenenza. Non sarebbe una sorpresa se dovessero esserci anche eccellenti in formazione, svolta da non escludere considerate le parole proprio del tecnico granata ("Potrebbe esser il caso di far giocare chi sente meno il peso del recente passato"). Nel dopo Udinese c’è stato un breve colloquio fra Cairo, Vagnati e Giampaolo: facile pensare che si sia anche discusso di un eventuale restyling a livello di titolari già contro la Roma.