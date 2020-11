Torino, Giampaolo: "Pareggio giusto con il Crotone. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio"

Marco Giampaolo, tecnico del Torino, ha parlato in conferenza stampa dopo il pareggio a reti bianche con il Crotone.

Si aspettava un Crotone così ostico?

"Sì, lo avevo detto alla vigilia. È una squadra che gioca insieme da due anni e che ha idee chiare. Avevo visto diverse partite, non a caso avevo detto che sarebbe stata una partita difficile. Lo sapevo io e lo sapeva la squadra. La partita è stata molto tattica, attenta. Era la quinta gara in due settimane, la brillantezza non era al 100% ed il Crotone aveva preparato meglio la partita. Abbiamo optato per una strategia di gara che non ci mettesse in difficoltà dal punto di vista della tenuta fisica. Abbiamo forzato nella seconda parte, non potevamo farlo dall'inizio. Partita avara di emozioni è vero, ma è stata una gara intelligente. Non è questa la partita che ci deve far recriminare, ma quelle che abbiamo regalato. Magari questa gara 20 giorni fa l'avremmo persa".

La squadra non ha subito gol nel finale

"Belotti ha giocato quasi sempre, idem Lukic e Verdi. Se non hai brillantezza davanti, rischi di lasciare qualcosa. Non abbiamo subito gol e questo è un aspetto positivo, ma non siamo riusciti a segnare. Dobbiamo trovare il giusto equilibrio".

Un punto guadagnato o due punti persi?

"Il risultato è giusto. Non sono deluso per questo risultato o per questa partita. Gli errori sono stati fatti nelle partite precedenti. Il Crotone è riuscito a strappare un punto alla Juventus ed ha tenuto testa a tutte le squadre di serie A. Non solo, si è presentato qui con una buona condizione fisica. Siamo venuti fuori nel finale di gara, ma non avremmo potuto farlo per tutti i 90 minuti".