Torino, Giampaolo per il momento non rischia ma Genoa e Crotone sono due sfide decisive

Ad oggi Marco Giampaolo non rischia ancora la panchina dopo il ko last minute subito contro la Lazio e una classifica che inizia a farsi decisamente preoccupante. Secondo La Gazzetta dello Sport per il momento l'allenatore del Torino resterà al suo posto, ma parlare di ruolo "saldo" sarebbe una bugia. Il recupero della sfida contro il Genoa che si giocherà mercoledì e il prossimo turno nel weekend contro il Crotone, sono diventate due sfide decisive per conoscere il futuro della panchina granata. Con la sosta all'orizzonte, due passi falsi potrebbero spingere il club a fare nuove valutazioni. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.