Torino, Giampaolo prova la carta dell'orgoglio

Il meno contestato ma il primo a metterci la faccia. Marco Giampaolo cerca di segnare la strada attraverso la quale il Torino proverà ad uscire dal fango nel quale è rimasto ancora una volta incagliato.

Nonostante le tante voci che vorrebbero vicino un avvicendamento sulla panchina granata qualora i risultati non dovessero arrivare nel prossimo futuro, l’allenatore ha cercato di spronare la squadra con la richiesta di spirito di sacrificio e di responsabilità, convinto che la strada nonostante gli ultimi risultati sia quella giusta.

Di certo all’ambiente circostante i passi avanti dal punto di vista del gioco non possono bastare, anche perché la classifica si fa preoccupante e gli spettri di una stagione fa sis stanno riproponendo in maniera sinistra.

Giampaolo cerca di raschiare energie dall’orgoglio, per salvare la panchina, l’orgoglio, e di conseguenza la stagione del Torino.