Torino, Giampaolo punta su Gojak

vedi letture

La gara di questo pomeriggio contro il Lecce avrà una funzione importante per il Torino di Giampaolo. Non solo per progredire in Coppa Italia, ma per confermare i segnali positivi intravisti nel pareggio contro il Sassuolo e per fornire alternative di livello in più ad una rosa che necessita di freschezza e ricambi che possano fare la differenza. Le aspettative più importanti sono rivolte al più che probabile impiego di Gojak dal primo minuto: il colpo del deadline day ha la qualità necessaria per imporsi e diventare un punto di forza della compagine granata. L’obiettivo del tecnico dei piemontesi è quello di modellarne le caratteristiche tecniche facendole confluire in un impianto tattico che le vada a valorizzare fino ad esaltarle. Una missione già riuscita in passato con altri giocatori e che con Gojak potrebbe ripetersi. Il punto di svolta potrebbe passare anche da qui.