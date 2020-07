Torino, Giampaolo resta in pole: concorrenza per Fares

In attesa di concludere la stagione è lasciarsi così alle spalle un campionato decisamente travagliato, il Torino lavora per gettare le basi della prossima stagione. Intanto la questione di maggiore attualità è quella legata all’allenatore: il nome di Marco Giampaolo resta in pole position rispetto alla concorrenza complici anche le ultime evoluzioni in casa Fiorentina. Proprio la squadra viola, di contro, potrebbe rappresentare un ostacolo nella corsa a Fares: l’esterno della Spal è un pupillo di Vagnati ma i Viola fanno sul serio ed hanno manifestato il loro interesse all’entourage del giocatore.