Torino, Giampaolo resta in pole per la panchina: accordo sulla durata, non sull'ingaggio

Marco Giampaolo resta in pole position per la panchina del Torino. L'allenatore nativo di Bellinzona è pronto a tornare in posta dopo essere stato esonerato dal Milan. Come riportato da Tuttosport, ci sono già stati degli incontri in passato tra i dirigenti granata e l’allenatore, ma quello decisivo ci sarà al termine delle vacanze del tecnico. Trattativa in fase avanzata, manina ancora perfezionata: c’è accordo sulla durata del contratto, biennale, ma non ancora sull’ingaggio. Urbano Cairo vorrebbe fosse inferiore ai due milioni a stagione che Giampaolo prendeva al Milan e che vorrebbe conservare anche a Torino. L’allenatore è stato contattato anche dal Cagliari, ma il Torino resta in pole.

Le alternative - Cairo e Vagnati stanno comunque sondando possibile alternative. C’è Eusebio Di Francesco, reduce dall’esperienza burrascosa alla Sampdoria, ma piace anche Davide Nicola che potrebbe lasciare Genova a prescindere da come finirà il campionato.