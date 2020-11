Torino, Giampaolo senza parole dopo il ko con la Lazio: "È stata una follia assoluta"

Marco Giampaolo, tecnico del Torino, è intervenuto al termine del match perso contro la Lazio. Ecco le sue parole ai microfoni di Sky Sport: "Follia assoluta. Non c'è tecnica, né tattica: è solo gestione mentale. Nelle ultime tre partite abbiamo raccolto un solo punto, non c'è giustificazione. Follia assoluta. Bisogna capire il momento. Abbiamo bisogno di punti, serve uno step by step per uscire fuori. Siamo in crescita, ma non possiamo regalare punti così. Non è giustificabile".